Ряд домов в Петропавловске остался без воды из-за аварии на водопроводе

Кран. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Петропавловске местные жители публикуют кадры последствия аварии на водопроводе - автомобилистам приходится перебираться через лужи. Горожане также пожаловались на отключение холодной и горячей воды.

Видео появились в местном Instagram-паблике skopetro. На кадрах можно увидеть залитую водой улицу. Автор одной из публикаций пишет, что в его доме отключили воду, а в службе "109" сообщили о крупной аварии.

По информации МИА "Казинформ", в городе действительно произошло повреждение водовода диаметром 800 миллиметров - это случилось на участке Жумабаева - Абая.

В компании "Кызылжар Су" корреспондентам сообщили, что в настоящее время ведутся работы по отключению воды на поврежденном участке.

Уточняется, что понижено давление подачи воды в город, однако его пообещали стабилизировать в ближайшее время.

Тем не менее, по заявлениям специалистов, вода в 10 домах, которые расположены в зоне, где случилась авария, появится примерно через сутки.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1995934-ryad-domov-v-petropavlovske-ostalsya-bez-vody-iz-za-avarii-na-vodoprovode/