Крупная авария на водопроводе снова произошла в Петропавловске (видео)

Место прорыва водопровода. Кадр из видео: instagram.com/ruslan_anbaev

В Петропавловске снова произошла крупная авария на водопроводе. Без воды остались порядка 15 домов и соцобъекты. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким города Руслан Анбаев.

По словам акима, авария произошла по улице М. Жумабаева.

"Я нахожусь на месте аварии. Водопровод перекрыли, специалисты выясняют причины. На данный момент снижено давление подачи воды в большей части города", - сообщил глава города.

По его данным, воду отключили примерно в 15 домах в районе улицы. Также на данный момент остаются без воды детская областная больница, центр адаптации и ПХБК , АО "Севказэнерго".

"Город без воды не останется. В течении нескольких часов постепенно поднимем давление воды. Для жилых домов и социальных объектов попадающих под участок аварии будет осуществлена подвоз воды", - заверил чиновник.

Аварийной бригадой ТОО "Кызылжар су" начаты работы по устранению.

Напомним, в начале ноября в Петропавловске произошло повреждение водовода диаметром 800 миллиметров - это случилось на участке Жумабаева - Абая. Тогда горожане публиковали видео в соцсетях и жаловались на отключение холодной и горячей воды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1999812-krupnaya-avariya-na-vodoprovode-snova-proizoshla-v-petropavlovske-video/