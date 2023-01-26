Туманы, метель и ветер: в половине регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение

Автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

В пятницу, 27 января, в 10 регионах Казахстана ожидаются неблагоприятные погодные условия. Синоптики объявили в них штормовое предупреждение. Такие данные приводятся на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По прогнозам метеорологов, туманы завтра ожидаются:

на севере, западе и юго-западе ЗКО , а также в Уральске ожидается туман;

, а также в ожидается туман; на севере, востоке и в центре Актюбинской области ;

; на севере Кызылординской области ;

; на юге Акмолинской области.

Кроме того, 27 января на севере и востоке Акмолинской области, на севере Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, а также на севере и в центре Абайской области ожидается низовая метель и ветер с порывами до 15-20 м/с.

При этом в Абайской области ночью возможны порывы до 25 м/с.

В пятницу в Жетысуской области в районе Алакольских озер ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с, а временами и до 23-28 м/с.

27 января на севере СКО ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, на юге области порывы 23 м/с.

В Астане также завтра прогнозируется низовая метель и ветер с порывами до 15-20 м/с.

Отметим, что, как пишет сайт geographyofrussia.com, метелью принято называть перенос снега над поверхностью земли достаточно сильным ветром. Различают общую, низовую метели и поземок.

Общая метель возникает при сильном ветре, когда перенос снега, поднятого с поверхности земли, сопровождается выпадением снега.

Низовая метель – перенос снега, поднятого с поверхности снежного покрова до высоты нескольких метров при отсутствии снегопада.

Поземок – перенос снега непосредственно вдоль поверхности снежного покрова при отсутствии снегопада (высота поднятия менее 1 метра).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006964-tumany-metel-i-veter-v-polovine-regionov-kazahstana-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie/