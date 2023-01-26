От +3 до -17 градусов ожидается в четверг в казахстанских мегаполисах

Зима. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 26 января, в столице Казахстана ожидаются снег и морозы. При этом жителям Шымкента и Алматы пообещали солнечный день. Такие данные приводятся на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня прогнозируется снег, однако за день возможны прояснения погоды. Днем в столице будет наблюдаться -11…-13 градусов, а ночью – до -15…-17 градусов. Кроме того, ожидается ветер силой 7-12 м/с, с возможными порывами до 15-18 м/с.

В Алматы в четверг будет ясно, небольшая облачность. Дневная температура воздуха будет находиться на уровне -2…-4 градусов, а ночью ожидается похолодание до -12…-14 градусов. Скорость ветра в южной столице не будет превышать 5 м/с.

В Шымкенте день также обещает быть солнечным. За окном будет наблюдаться плюсовая температура – до +1…+3 градусов. Ночью же столбики термометров покажут -11…-13 градусов. Скорость ветра в мегаполисе составит 3-8 м/с.

При этом, по данным синоптиков, штормовое предупреждение было объявлено в семи регионах республики.

В Жетысуской области в районе Алакольских озер ожидается юго-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с, а временами и до 23-28 м/с.

На севере и востоке Актюбинской области, а также в городе Актобе ожидается туман.

На севере, западе и востоке Павлодарской и Акмолинской областей ожидается низовая метель. На севере и западе региона порывы ветра до 15-20 м/с. Кроме того, на юге и западе Акмолинской области прогнозируется туман.

26 января в центре Кызылординской области ожидается туман.

На севере и востоке Северо-Казахстанской области будет низовая метель. Днем на большей части региона скорость ветра будет достигать 15-20 м/с, а на юге области ожидаются порывы до 23 м/с.

Также штормовое предупреждение было объявлено для Астаны, где ожидается сильный ветер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006794-ot-3-do-17-gradusov-ozhidaetsya-v-chetverg-v-kazahstanskih-megapolisah/