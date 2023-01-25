О погоде в Казахстане до пятницы рассказали синоптики

Горы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики озвучили прогноз погоды на территории Казахстана на ближайшие три дня – с 26 по 28 января. На большей части страны сохранится погода без осадков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По данным метеорологов, запад, юг и юго-восток Казахстана будут по-прежнему находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем сохранится ясная без осадков погода.

При этом остальная территория страны все еще будет под влиянием атмосферных фронтальных разделов. В связи с чем ожидаются снег с низовой метелью и усиление ветра.

Значительных изменений в температурном фоне по республике не ожидается.

Однако синоптики предупредили, что жителей юго-востока страны ожидает постепенное повышение температуры воздуха днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, а северных и горных районов – 8 градусов мороза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006725-o-pogode-v-kazahstane-do-pyatnitsy-rasskazali-sinoptiki/