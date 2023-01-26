Досаев поручил выделить автобусную полосу на новом участке улицы Абая в Алматы

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Жители Ауэзовского района Алматы во время встречи с акимом города Ерболатом Досаевым попросили сделать приоритетным движение общественного транспорта по улице Абая, в промежутке от Момышулы до Ишимовой. Досаев поручил принять меры по этому вопросу, передает корреспондент NUR.KZ.

Жители Алматы пожаловались на движение по улице Абая и попросили акима Ерболата Досаева сделать общественный транспорт приоритетным хотя бы в утреннее время. Жалобы алматинцев касались участка дороги от улицы Момышулы до Ишимовой.

Руководитель Управления городской мобильности Сагындык Телибаев отметил, что на Абая имеется выделенная полоса для общественного транспорта, но она не продлена на новом участке дороги. По его словам, для того чтобы предоставить приоритет общественному транспорту, необходимо предусмотреть выделенную полосу.

Аким города Ерболат Досаев поручил принять соответствующие меры, чтобы полоса появилась как в восточном, так и в западном направлении.

Во время встречи с жителями Ауэзовского района Досаев также сообщил, что в этом году в Алматы начнется реконструкция территории озера Сайран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006862-dosaev-poruchil-vydelit-avtobusnuyu-polosu-na-novom-uchastke-ulitsy-abaya-v-almaty/