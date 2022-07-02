Опасный микроорганизм нашли в озере Сайран в Алматы. Воду решили полностью спустить

Водохранилище Сайран. Фото: акимат города Алматы

В озере Сайран, расположенном в Алматы, спустят всю воду. Эксперты подтвердили, что вода здесь непригодна для купания в ней людей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"По информации Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, в пробах воды, отобранных на водохранилище Сайран, выявлено превышение уровня нормы лактоположительных кишечных палочек. В связи с этим, согласно письму ДЧС города Алматы и по предписанию ДСЭК, принято решение о спуске воды на водохранилище в полном объеме", – сообщили в администрации города.

Полный спуск воды в Сайране, по данным акимата, займет около 2-3 дней. В этот период алматинцев и гостей города убедительно попросили воздержаться от купания в озере.

Для определения источника загрязнения и принятия соответствующих мер создали спецкомиссию из числа специалистов районных акиматов (Алмалинский, Ауэзовский), Департамента полиции, районных управлений санэпидконтроля, ДЧС и экологов.

"Согласно информации ДСЭК, на данном этапе дополнительные специальные методы биологической и химической очистки дна водохранилища не требуются.

Сайран будет наполнен водой после выявления источника загрязнения и завершения работы специальной комиссии", – добавили в акимате.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда в Сайране обнаруживают вредные микроорганизмы.

Летом 2020 года, через несколько месяцев после объявления эпидемии коронавируса, в водоеме выявили лактоположительную кишечную палочку. Однако некоторых граждан это не остановило, и они продолжали купаться в водах Сайрана, несмотря на предупреждения властей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1976694-opasnyy-mikroorganizm-nashli-v-ozere-sayran-v-almaty-vodu-reshili-polnostyu-spustit/