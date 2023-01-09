Люди собрались возле акимата в Алматинской области из-за роста цен на газ (видео)

Жители Шамалгана. Кадр из видео: Telegram/egovpress

Жители села Шамалган собрались возле акимата сельского округа из-за резкого роста тарифа на газ. Ситуацию прокомментировали в акимате Карасайского района Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с людьми возле акимата в Шамалгане появилось в Сети. Отмечается, что местные жители собрались у здания из-за повышения цен на газ.

Ситуацию прокомментировали в акимате Карасайского района. В ведомстве отметили, что тариф на природный газ, предоставляемый ТОО "Сигма Газ", в селе Шамалган составляет 34,75 тенге/куб.м., а, например, в Каскелене - 26,89 тенге/куб.м.

"За декабрь сумма за потребление газа возросла в 1,5-2 раза. Природным газом жителей района снабжают три организации, в том числе ТОО "Тауекел", АО "Алматыгазсервис-Холдинг" и ТОО "Сигма Газ".

Недовольство жителей вызвала разница в тарифах газоснабжающих предприятий. Так, если в АО "Алматыгазсервис-Холдинг" тариф на природный газ для населения составляет 26-27 тенге за кубометр, то в ТОО "Сигма Газ" - 34,75 тенге", - пояснили в акимате.

При этом ТОО "Сигма Газ" поставляет газ в Шамалган, Жандосово, Шалкар, Кайрат, Енбекши, Кумарал, Уштерек, на дачи Арай и Дархан. Общее количество абонентов - 9906.

"Поставщик газа повысил тариф, ссылаясь на 172 приказ Министерства энергетики "Об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК". При этом согласование с антимонопольным ведомством было получено лишь для транспортировки.

С учетом данного факта во время схода жителей было решено создать рабочую комиссию в составе сотрудников районного акимата и прокуратуры, а также Департамента естественных монополий по Алматинской области и общественников для проверки формирования тарифа ТОО "Сигма Газ" и тарифов подключения. До 25 января комиссия отчитается о проделанной работе", - сообщили в районной администрации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004672-lyudi-sobralis-vozle-akimata-v-almatinskoy-oblasti-iz-za-rosta-tsen-na-gaz-video/