Снег и плюсовая температура ожидаются в казахстанских мегаполисах

Прохожие с зонтиками. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В среду, 25 января, по прогнозам синоптиков РГП "Казгидромет", в Астане ожидается снег, а в Шымкенте плюсовая температура, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт госметеослужбы.

Как сообщают синоптики, в столице сегодня ожидается снег, температура воздуха днем составит -11...-13 градусов, ночью - 16-18 градусов мороза. Астанчан предупреждают об усилении ветра до 9-14 метров в секунду.

В Алматы сохраняется погода без осадков, столбики термометров здесь покажут -3...-5 градусов днем и -12...-14 градусов ночью. Скорость ветра составит 0-5 м/с.

Жителей Шымкента ждет небольшое потепление - температура воздуха в мегаполисе днем поднимется до -1...+1 градуса, ночью опустится до -13...-15 градусов. Осадков здесь не ожидается, скорость ветра составит 3-8 м/с.

Напомним, сегодня в ряде регионов Казахстана ожидаются неблагоприятные погодные условия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006640-sneg-i-plyusovaya-temperatura-ozhidayutsya-v-kazahstanskih-megapolisah/