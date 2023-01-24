Сильный ветер поднимется на большей части Казахстана в среду

Метель. Иллюстративное фото: Niklas Skur / EyeEm / Getty Images

В половине регионов Казахстана в среду ожидаются неблагоприятные погодные условия. Какие именно, на своем официальном сайте рассказала метеослужба "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, 25 января на большей республики сохранится погода без осадков; лишь на севере и востоке страны пройдет снег, с низовой метелью и усилением ветра; на севере, западе и юге Казахстана ожидается туман.

В разрезе регионов

Метель пройдет в среду на западе, севере и востоке Акмолинской области. Ночью и утром на западе и юге региона ожидается туман. На севере и востоке области ветер усилится до 15-20 м/с (ветер при скорости выше 15 м/с уже считается опасным погодным явлением).

На севере и востоке Актюбинской области ожидается туман.

Также туман спрогнозировали для жителей южных и западных, горных и предгорных районов Туркестанской области.

Ночью на севере, в горных районах Жетысуской области ожидается сильный мороз до 28 градусов.

Днем 25 января на севере Костанайской области ожидается метель, на юге области – туман. Порывы ветра на востоке области достигнут 15-20 м/с.

На севере и востоке Северо-Казахстанской области ожидается метель, на юге области – туман. До 15-20 м/с разовьется скорость ветра днем на севере, востоке и юге области.

На севере и западе Павлодарской области также ожидается метель. Запад области охарактеризуется сильным ветром со скоростью 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской, Абайской и Мангистауской областях ветер также усилится до 15-20 м/с.

Также штормовое предупреждение объявлено для жителей 4 городов:

Актобе: днем 25 января ожидается туман.

Шымкента: 25-27 января ночью и утром ожидается туман.

Туркестана: 25-27 января ночью и утром ожидается туман.

Петропавловска: 25 января днем ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006255-veter-podnimetsya-na-bolshey-chasti-kazahstana-v-sredu/