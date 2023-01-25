Казахстанка спустя 10 лет легализовала свой MINI Cooper

Автомобиль. Фото: polisia.kz

37-летняя жительница Павлодарской области купила свой MINI Cooper в США еще в 2012 году, а легализован он был лишь спустя 10 лет, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По словам Виктории Черкашиной, она приобрела автомобиль в США и была одной из первых, кто воспользовался услугой легализации.

MINI Cooper ввезли в Казахстан еще в 2012 году. В том же году девушка полностью оплатила таможенную пошлину в 30%, действующую на тот момент.

Говорит, что сразу не поставила машину на учет, потому что планировала выехать за рубеж.

"Несколько лет отсутствовала в стране, в то время как ввели новые платежи по утилизационному сбору и первичной постановке на учет. Так как машина была ввезена раннее ввода утилизационного сбора, то оплачивать его не было необходимости, но вот за первичную постановку необходимо было оплатить 500 МРП. Сумма немаленькая. Поэтому все это время мой MINI Cooper продолжал стоять в гараже", - поделилась Виктория.

После объявления президентом страны новых условий легализации иностранных автомобилей казахстанка через портал электронного правительства подала онлайн-заявку. Ответ пришел в течение 3-4 минут. Заявка была одобрена.

"Спустя 10 лет мне удалось поставить на учет мой автомобиль и при этом сэкономить бюджет семьи. Спасибо всем большое!" - поблагодарила жительница Павлодарской области.

Напомним, в сентябре 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев поднял проблему нелегального ввоза в страну иностранных автомобилей и заявил, что необходимо решить вопрос с уже ввезенными в Казахстан машинами, то есть легализовать их.

После этого в правительстве начали разрабатывать необходимые для этой процедуры законодательные поправки. В итоге для иностранных авто, ввезенных до 1 сентября 2022 года, был отменен утилизационный сбор.

С 23 января 2023 года в Казахстане стартовала легализация, которая продлится до 1 июля текущего года. В этот период владельцы иностранных машин смогут легализовать их по "льготным" правилам, то есть оплатив только сбор за первичную регистрацию (200 тыс. тенге), госпошлину за техпаспорт (4 313 тенге) и за госномер (9 660 тенге).

Однако легализовать иностранный автомобиль на новых условиях не получится, если он был ввезен в страну после 1 сентября 2022 года, состоит на криминальном учете, не снят с прежней регистрации в другом государстве, был ввезен из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), и не прошел таможенную очистку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006668-kazahstanka-spustya-10-let-legalizovala-svoy-mini-cooper/