Морозы до 22 градусов ожидаются в одном из мегаполисов Казахстана

Парк. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Во вторник, 24 января, во всех трех мегаполисах Казахстана - Алматы, Астане и Шымкенте - ожидается погода без осадков. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня днем ожидается -3...-5 градусов, ночью - от -12 до -14 градусов. Осадков в южной столице не будет, скорость ветра составит 0-5 метров в секунду.

В Астане столбики термометров днем покажут от 8 до 10 градусов мороза, ночью - от -20 до -22 градусов. В столице также прогнозируют погоду без осадков, но предупреждают горожан об усилении ветра до 3-8 м/с.

В Шымкенте, как сообщают синоптики, сегодня ожидается переменная облачность, термометры днем покажут -1...-3 градуса, ночью - от -11 до -13 градусов. Осадков в третьем мегаполисе не ожидается, а скорость ветра составит 3-8 м/с.

Ранее мы рассказывали о погоде в Казахстане на ближайшие три дня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006471-morozy-do-22-gradusov-ozhidayutsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/