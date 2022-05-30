Абаев: Спортивный колледж в Алматы не будет закрыт

Здание республиканского колледжа спорта в Алматы. Кадр из видео: astanatv.kz

Министр культуры и спорта Даурен Абаев заявил на своей официальной странице в Facebook о том, что Республиканский колледж спорта в Алматы, несмотря на заявления о скором закрытии, продолжит работу.

"Я знаю, что сейчас родители, дети и тренерский состав обеспокоены тем, что учебное заведение якобы "закроется" и все останутся "за бортом".

27 мая в Алматы провел совещание по вопросам развития школ интернатов республиканского значения. Были приглашены директора спортивных учебных организаций. Состоялся открытый и конструктивный разговор, в результате которого мы сообща пришли к общему решению", - написал Абаев.

Тренировочный центр, открытие которого, по словам Абаева, предполагалось вместо колледжа, теперь будет работать при нем.

Центр, как написал глава ведомства, будет функционировать круглый год и усилит работу спортивных учреждений. Талантливые спортсмены получат возможность продолжать спортивную карьеру.

Учреждение создадут с учетом передового международного опыта и с привлечением комплексной научной группы.

"Также в ходе совещания мной было поручено провести тщательный отбор и качественный набор для поступления в колледж на предстоящий 2022-2023 учебный год. Это касается будущих первокурсников", - сообщил Даурен Абаев.

Касательно нескольких экспериментальных классов, открытых на базе колледжа в 2011 году, министр заявил, что дети, которые там обучались, "должны получать качественное спортивное образование и иметь возможность заниматься спортом там, где материальная база соответствует стандартам".

"Поэтому эти классы будут переданы в РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Каркена Ахметова" и РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в микрорайоне "Шанырак" города Алматы", - резюмировал министр.

Напомним, что новость о закрытии республиканского спортивного колледжа в Алматы спровоцировала скандал. Родители учеников заявили, что их не поставили в известность о принятом решении.

Позже ситуацию прокомментировали в Минкультуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1971675-abaev-sportivnyy-kolledzh-v-almaty-ne-budet-zakryt/