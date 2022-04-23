Скандал разгорелся вокруг внезапного закрытия спортколледжа в Алматы

Здание республиканского колледжа спорта в Алматы. Кадр из видео: astanatv.kz

Вокруг закрытия республиканского колледжа спорта в Алматы разгорелся настоящий скандал. Родители учащихся возмутились тем, что руководство учебного заведения не поставило их в известность.

Как сообщает телеканал "Астана", о закрытии колледжа родители студентов узнали из социальных сетей. Отмечается, что руководители учебного заведения "не посчитали нужным встретиться с родителями" лично.

"Онлайн собрание было. Нас оповестили, что закрывают республиканский спортколледж. Я не знаю, почему закрывают. Нам об этом не говорят. На бумажном носителе никто ничего не показывает.

Здесь все полностью государственное. Финансирование идет от государства. Мы хотим, чтобы не закрывали, оставили здесь", – рассказала жительница Алматы Асель Жалмурзина.

Отмечается, что подростков обещают перевести в другие профильные учебные заведения. Но родители переживают, что их детям вновь придется сдавать вступительные экзамены. Родители студентов написали письмо в Министерство культуры и спорта, но ответа пока не получили.

"Мой сын намеренно поступил именно в это учебное заведение. Он мечтал об этом. Сейчас он кандидат в мастера спорта. Если нужно будет сдавать вступительные экзамены, это стресс.

Он не сдавал пробные ЕНТ, так как мы планировали продолжить обучение в колледже. То есть, уже в вузы нас не примут", – сообщила мать одного из учащихся.

Как отметили корреспонденты, новость о закрытии спортшколы стала неожиданностью и для педагогов. В учебном заведении заверили, что дети не останутся на улице, а вместе с учащимися в другие школы перейдут их педагоги и тренеры.

"Например, дзюдоисты идут в колледж Каркена Ахметова. Вольная борьба и женская борьба идут в Шанырак. То есть, разделяются поровну. В итоге, получается, 155 – 160 человек в Шанырак идут, 150 человек идут в колледж имени Каркена Ахметова", – объяснила замдиректора по воспитательной части республиканского колледжа спорта Жумахан Жумашева.

Уточняется, что на месте спортколледжа будет создан центр по подготовке олимпийского резерва.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966439-roditeli-studentov-vozmutilis-vnezapnym-zakrytiem-sportivnogo-kolledzha-v-almaty/