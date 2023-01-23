Низовые метели и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане в ближайшие дни

Заснеженная улица. Иллюстративное фото: pixabay.com

Актуальный прогноз погоды на ближайшие три дня - с 23 по 26 января - представили синоптики РГП "Казгидромет", передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

Как рассказали эксперты, определять погоду на большей части Казахстана в первой половине недели будет обширный Северо-западный антициклон. Из-за этого в большинстве регионов сохранится ясная погода без осадков.

При этом на севере, востоке и юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки в виде снега, а также низовая метель и усиление ветра.

А жителей южных и юго-восточных регионов синоптики предупреждают о тумане.

Напомним, в минувшие выходные на востоке Казахстана 14 человек оказались в снежном плену - здесь выпал снег высотой в полметра, из-за чего некоторые участки трасс пришлось закрыть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006427-nizovye-meteli-i-usilenie-vetra-prognoziruyut-sinoptiki-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/