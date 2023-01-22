Штормовое предупреждение объявлено в регионах Казахстана из-за метели и тумана

Автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики объявили штормовое предупреждение в четырех регионах Казахстана – ожидаются низовая метель и туман, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно данным метеорологов, 23 января на севере и востоке Акмолинской области днем ожидается низовая метель. Скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с.

На юго-востоке Северо-Казахстанской области также ожидается низовая метель. Скорость ветра с порывами достигнет 15-20 м/с.

Завтра, 23 января, на юге Туркестанской области ожидается туман. Скорость ветра составит 15-20 м/с, на горных перевалах возможны порывы ветра до 23-28 м/с.

На севере и западе Павлодарской области синоптики прогнозируют низовую метель. Будет порывистый ветер со скоростью 15-20 м/с. В Павлодаре тоже ожидается низовая метель.

Отметим, что согласно информации на сайте "Казгидромет", скорость ветра 15-29 м/с считается опасным явлением погоды, 30 м/с и более – стихийное гидрометеорологическое явление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2006300-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-regionah-kazahstana-iz-za-meteli-i-tumana/