"Исчисляются десятками": МИД о казахстанцах, пытающихся нелегально попасть в США

Нью-Йорк. Иллюстративное фото: pixabay.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров заявил, что десятки казахстанцев пытались нелегально выехать в США, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил Смадияров, точной информации о количестве казахстанцев, пытавшихся попасть на территорию США нелегально, нет.

"Если они выезжают нелегально, они всячески будут скрывать информацию о себе. Как таковой статистики у нас нет. У нас есть неотъемлемое право любого гражданина на свободное передвижение. Вы можете приобрести билет в Стамбул и дальше в Мексику, мы никак не проследим, куда вы полетели, если вы сами не придете и не скажете", - пояснил он.

В то же время, по его словам, были десятки случаев, когда казахстанцы, которые пытались попасть в США незаконным путем, были вынуждены обратиться за помощью к властям Казахстана.

"Были такие моменты. Они, конечно, обращались к дипломатам. Они (те, кто обращался за помощью - прим.ред.) исчисляются десятками, я бы не говорил, что сотни или тысячи", - заявил представитель МИД.

Смадияров обратился к казахстанцам и рекомендовал тем, кто хочет попасть в Соединенные Штаты, обратиться в посольство этой страны и получить визу.

"Вы экономите свое время, свое здоровье, средства финансовые и, естественно, свои нервы. Если у вас есть паспорт, законная виза, намного легче путешествовать. Но обходить, нелегально пытаться попасть - вы, естественно, создаете себе проблемы таким образом", - резюмировал Айбек Смадияров.

Напомним, ранее представитель МИД рассказал, как двум казахстанцам, уехавшим на заработки в Дубай и попавшим в итоге в трудовое рабство, удалось вернуться на родину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006406-ischislyayutsya-desyatkami-mid-o-kazahstantsah-pytayuschihsya-nelegalno-popast-v-ssha/