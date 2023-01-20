В АДГС нашли способ привлечь казахстанскую молодежь на госслужбу

Работник. Иллюстративное фото: pexels.com

Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев сообщил, что лучших выпускников, окончивших вузы за счет государственного гранта, будут брать на госслужбу без конкурса, передает официальный сайт АДГС.

"В соответствии с поручением президента Касым-Жомарт Токаева об устранении лишних барьеров при поступлении на государственную службу и упрощении порядка выхода из государственной службы Агентством по делам государственной службы разработаны новые подходы и внесены соответствующие изменения в закон о государственной службе", – говорится в сообщении.

Об этом рассказал председатель Агентства Дархан Жазыкбаев на расширенном заседании коллегии государственного органа по итогам работы за прошлый год.

Жазыкбаев рассказал, что лучшие выпускники, успешно окончившие высшие учебные заведения за счет государственного гранта, имеют возможность назначения без конкурсного отбора на низовые должности на районном и сельском уровнях.

Это, по его словам, будет способствовать привлечению квалифицированной молодежи на государственную службу, стимулировать возвращение молодых специалистов в районы и сельские регионы, а также снижению дефицита профессиональных кадров в регионах, облегчит процесс поступления на государственную службу.

Кроме того, предоставляется возможность для прямого назначения на высшие должности корпуса "Б" без конкурсного отбора по согласованию с уполномоченным органом. Ожидается, что это усилит ответственность первых руководителей за своих сотрудников.

Также рассмотрена возможность назначения в течение года после завершения на отдельные должности в местные органы, кроме столицы, выпускников Академии госуправления при президенте, показавших высокую успеваемость.

Государственные служащие, получившие неудовлетворительную оценку два квартала подряд, будут понижаться в должности, а при отсутствии вакантной нижестоящей должности – освобождаться от занимаемых должностей. Таким образом, упрощается процедура выхода из государственной службы.

Напомним, глава АДГС Дархан Жазыкбаев сегодня на пресс-конференции рассказал, как относится к тому, что молодые кадры занимают посты в кабмине. Также он пообещал, что Агентство устранит лазейку, которая позволяет госслужащим в некоторых случаях избежать ответственности за свои поступки.

Согласно статье 16 закона "О государственной службе", на госслужбу принимаются граждане Казахстана, соответствующие квалификационным требованиям, способные по своим личным и профессиональным качествам, состоянию здоровья, уровню образования выполнять возложенные на них должностные обязанности и не достигшие установленного законом Республики Казахстан пенсионного возраста.

При этом вышеупомянутое ограничение по возрасту не распространяется на политические госдолжности, для которых Конституцией и законами РК определены сроки их полномочий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006180-v-adgs-nashli-sposob-privlech-kazahstanskuyu-molodezh-na-gossluzhbu/