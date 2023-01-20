Карагандинцев шокировали счета за электричество: на ситуацию отреагировали в КРЕМ

Женщина с квитанциями. Иллюстративное фото: pexels.com

В Комитете по регулированию естественных монополий МНЭ РК прокомментировали информацию о завышении счетов карагандинцев за электроэнергию, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметили в ведомстве, в ряде СМИ вышла информация о том, что карагандинцы получили завышенные счета за электрическую энергию за декабрь 2022 года.

В Комитете по регулированию естественных монополий МНЭ РК сообщили, что тарифы на электроэнергию в Карагандинской области остаются на уровне ранее действующих. В связи с чем будет проведена проверка правомерности действий монополиста.

"КРЕМ просит потребителей Карагандинской области, получивших завышенные счета за электрическую энергию, обратиться в областной департамент со всеми подтверждающими документами для проведения проверки в отношении субъекта-монополиста, так как каждый случай должен быть проанализирован индивидуально", - отметили в ведомстве.

Обратиться можно по адресу: Караганда, улица Костенко, 6, тел/факс: 8 (7212) 41-18-27.

"При выявлении нарушений в действиях монополистов, ДКРЕМ будут приняты соответствующие меры в пределах своей компетенции", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что карагандинцев шокировали квитанции на оплату электричества. По словам жителей, таких счетов, как за декабрь 2022 года, не было никогда. Те, кто в другие месяцы платил по 8 тысяч, по последним квитанциям должны от 15 до 30 тысяч тенге.

В компании же заверили, что в зимнее время бытовая техника потребляет больше электричества.

В городе деятельность по покупке электрической энергии для энергоснабжения осуществляет ТОО "ҚарағандыЖылуСбыт". История развития предприятия начинается с 1997 года, когда служба сбыта и сборов платежей являлась сначала структурным подразделением ТОО "Караганда Пауэр", а позднее - ТОО "Қарағанды Жылу".

В настоящее время компания занимает доминирующее (монопольное) положение по электроснабжению Караганды.

Похожая ситуация произошла и в Астане. Здесь тоже некоторые жители получили завышенные счета за электроэнергию в квитанциях за декабрь 2022 года. Между тем в столичном акимате пояснили, что в связи с техническим сбоем двух программных комплексов ТОО "Астанаэнергосбыт" и АО "Астана-РЭК" произошло некорректное начисление объемов и, как следствие, были выставлены завышенные счета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006128-karagandintsev-shokirovali-scheta-za-elektrichestvo-na-situatsiyu-otreagirovali-v-krem/