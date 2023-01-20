От +2 до 20-градусных морозов: какую погоду ждать жителям мегаполисов Казахстана

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В пятницу, 20 января, в Алматы и Астане ожидаются морозы, а в Шымкенте синоптики обещают плюсовую температуру. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня столбики термометров покажут -4...-6 градусов, а ночью температура опустится до -12...-14 градусов. При этом осадков в мегаполисе не ожидается, скорость ветра составит от 0 до 5 метров в секунду.

В Астане также сегодня ожидается погода без осадков, днем температура воздуха составит -9...-11 градусов, ночью - от -20 до -22 градусов. В столице прогнозируют небольшое усиление ветра до 2-7 м/с.

Жителей Шымкента, как обещают синоптики, ждет плюсовая температура - днем в мегаполисе столбики термометров поднимутся до 0...+2 градусов, а ночью похолодает до -12...-14 градусов. Осадков в городе не ожидается, скорость ветра составит 3-8 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006055-ot-2-do-20-gradusnyh-morozov-kakuyu-pogodu-zhdat-zhitelyam-megapolisov-kazahstana/