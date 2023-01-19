Пожар на ТЭЦ в Риддере: аким Ахметов обвинил ее собственников в халатности

ТЭЦ Риддера. Кадр из видео: instagram.com/danial.akhmetov.official

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов назвал одну из причин сегодняшнего пожара на ТЭЦ в Риддере. Также глава региона рассказал, что станцию могут передать в госсобственность. Соответствующий видеоролик с места происшествия Ахметов опубликовал в Instagram.

"Сегодня экстренно выехал на Риддерскую ТЭЦ, где в 06:54 произошел пожар на тракте подачи угля. Сама станция от огня не пострадала, специалисты уже провели обследование металлических конструкций и крыши тракта, и буквально в течение двух суток подача угля будет восстановлена.

Сейчас ТЭЦ временно переведена на другой вид топлива - мазут. На теплоцентрали есть 360 тонн мазута, еще 1000 тонн отправлено в Риддер, сегодня топливо будет на месте, и этого запаса хватит на время ремонтных работ. Безусловно, на время ремонтных работ немного снизится температура в домах у жителей города, но это понижение будет незначительным", – пообещал аким ВКО.

По мнению Ахметова, основной причиной произошедшего, стала халатность владельцев ТЭЦ.

"Основная причина - преступная халатность владельцев станции, которые в течение 4 лет ничего не делали, обманывали государственные органы ложными справками", – заявил Ахметов.

Он напомнил, что первый подобный случай произошел 6 ноября. Тогда, по его словам, при помощи специалистов и спецоборудования удалось стабилизировать критическую ситуацию.

"Мы в течение короткого времени отремонтировали "убитые" четвертый и пятый котлы высокого давления, о ремонте которых (владельцы станции - прим. ред.) не помышляли. Мы надеялись, что (они - прим. ред.), как добросовестные бизнесмены Республики Казахстан, на этой базе продолжат работу. К сожалению, ничего (подобного - прим. ред.) не случилось", – говорит Ахметов.

Аким ВКО отметил, что под гарантии акимата области бесплатный уголь для станции поставляет "Каражыра", также предприятие оплачивает железнодорожный тариф. А "Казмунайгаз" по просьбе акимата осуществляет поставки мазута.

"Из 1610 тонн оплачено только 600 тонн (мазута - прим. ред.)", – говорит аким.

Ахметов заявил, что правоохранительные органы проводят расследование в отношении собственников Риддерской ТЭЦ, по завершении которого решится ее дальнейшая судьба. В числе названных им возможных мер - передача ТЭЦ в коммунальную собственность.

"Безусловно, мы бы хотели и предполагали забрать это (станцию - прим. ред.) в коммунальную собственность", – поделился аким.

Но в другом случае, по его мнению, могут найти инвестора, который будет готов выполнить все договорные обязательства перед населением Риддера.

Аким Восточно-Казахстанской области принес извинения жителям города за несоблюдение теплового режима.

Напомним, что сегодня утром, 19 января, на ТЭЦ в Риддере произошел пожар. По информации руководства предприятия, ЧП случилось в цехе топливоподачи.

Через несколько часов возгорание было ликвидировано. Пострадавших не было. Позже аким Ахметов показал фото с места пожара.

Отметим, что ТЭЦ в Риддере - это важный стратегический объект местного значения. Предприятие вырабатывает электрическую и тепловую энергию для обеспечения нужд города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006049-pozhar-na-tets-v-riddere-akim-ahmetov-obvinil-ee-sobstvennikov-v-halatnosti/