Купели для VIP-персон: как в Казахстане подготовились к крещенским купаниям

Мужчина купается в проруби. Кадр из видео: телеканал КТК

В Казахстане на водоемах устанавливают купели и оборудуют специальные места, чтобы все желающие могли набрать крещенскую воду. Подготовительные мероприятия контролируются спасателями и санврачами, передает сайт телеканала КТК.

В Петропавловске самым массовым местом крещенских купаний становится городской пляж на реке Есиль. Сообщается, что проруби уже подготовлены, купели установлены, палатка для обогрева также будет открыта для желающих окунуться в прорубь.

В Северо-Казахстанской области воду, которую завтра будут набирать жители, проверили санитарные врачи. Пробы взяли во всех 20 официально разрешенных местах забора, чтобы исследовать на соответствие всем необходимым показателям. По словам экспертов, ничего вредного для здоровья они не нашли.

Кроме того, обеспечить безопасность помогает морозная зима. Лед на Есиле промерз на 41 см. Однако спасатели все равно следят за ситуацией.

"Контрастный душ, обтирание полотенцем – прежде чем зайти в иордань. Это заблаговременно надо приготавливать свой организм, чтобы ваше тело уже было приготовлено к прохладному, а не так – чтобы резко пришел один раз в день, окунулся, и ты думаешь, что целый год уже будешь здоровым", – рассказала спасатель-медсестра оперативно-спасательного отряда ДЧС СКО Муршида Обознова.

Крепкий лед после сорокоградусных морозов и на водоемах Восточно-Казахстанской области.

"Перед самим обрядом жителям желательно провести маленькую зарядку, для того чтобы кровь по телу задвигалась, чтоб они были уже более подготовленные. Но и, соответственно, с собой иметь горячий чай, теплую одежду", – сказал заместитель начальника службы пожаротушения ДЧС ВКО Игорь Лапенлавский.

А в Актобе на одной из зон отдыха организовали прорубь для VIP-персон.

"Это оплачиваемый труд наших сотрудников. Поэтому мы делаем вход платным. 800 тенге – вход на прорубь. И в прошлом году мы купили новую моби-баню, куда человек может зайти, погреться. Моби-баня – 500 тенге с человека", – сообщила администратор базы отдыха в Актобе Роза Авталиева.

В Павлодаре воду на притоке Иртыша освятили еще в полдень. А для тех, кто первыми пришел искупаться, мороз оказался нестрашен.

"Я всегда хожу первая, потому что сено свежее, день хороший, а за ночь тут все утопчут. Мне нравится ходить первой всегда. Такой драйв, я каждый год хожу, все нормально. Всем советую ходить, у кого сердце здоровое, у кого давления нет", – поделилась Юлия Лукашенко.

Отмечается, что на Крещение в регионе оборудовали 13 купелей. Основной наплыв желающих окунуться в проруби ожидают сегодня ночью.

"В связи с тем, что был некоторый перерыв из-за пандемии и что-то забылось, обычно всегда вода освещается в день праздника, в самый день праздника Крещения, 19 января, и накануне в крещенский сочельник. Это традиция, которая идет, как говорят, испокон веков", – сказал секретарь епархиального управления Павлодарской и Экибастузской епархии Алексей Степанов.

Специалисты просят окунаться в купели и набирать крещенскую воду только в специально отведенных местах, где дежурят спасатели и врачи.

Источник: КТК

Ранее в акимате Астаны рассказали, где в столице будут проходить крещенские купания.

Также мы писали, где можно искупаться на Крещение в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005889-kupeli-dlya-vip-person-kak-v-kazahstane-podgotovilis-k-kreschenskim-kupaniyam/