Где будут проходить крещенские купания в Астане, рассказали в акимате

Крещенские купания. Иллюстративное фото: gov.kz

18 и 19 января во всех православных храмах Астаны будет проходить празднование праздника Крещение Господне. На официальном сайте акимата столицы опубликован список мест, где астанчане смогут окунуться в прорубь.

19 января отмечается Крещение Господне. Праздник будет проходить во всех православных храмах города:

Успенском кафедральном соборе (улица Куйши Дина, 27),

Констатино-Еленинском храме (проспект Республики, 12),

Храме преподобного Серафима Саровского (проспект Богенбай батыра, 8).

Проруби для массовых купаний будут установлены на правом берегу реки Есиль, в районе Дворца школьников им. М. Утемисова, ЖК "Гранд Алатау", а также нa левом берегу - в районе набережной Столичного парка (возле амфитеатра и гостиницы RegisAstana).

Места для купаний будут доступны горожанам с 19:30 18 января (после освящения воды) до 02:00 19 января. Массовые купания продолжатся с 08:00 19 января до 02:00 20 января.

Обеспечивать безопасность жителей во время религиозной церемонии будет водно-спасательная служба ДЧС и сотрудники ДП Астаны. В местах крещенских купаний будут дежурить бригады скорой помощи.

"Призываем жителей и гостей столицы соблюдать меры безопасности и учитывать погодные условия при купании", - обратились к астанчанам в акимате.

В ведомстве напомнили о правилах безопасности в отведенных для купаний местах:

рядом с купелью должно стоять не больше 3 человек;

нырять следует лишь под присмотром спасателей и медработников;

перед тем, как войти в воду, можно сделать разминку, которая поможет разогреться;

после обряда следует растереть себя полотенцем, надеть теплые вещи и выпить горячий чай.

"Если во время купаний вы почувствовали какое-либо ухудшение состояния здоровья, следует немедленно обратиться к медикам, дежурящим на месте купаний", - добавили в акимате.

Ранее мы рассказывали, где будут проходит крещенские купания в Алматы - в южной столице определили 9 локаций для купаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005327-gde-budut-prohodit-kreschenskie-kupaniya-v-astane-rasskazali-v-akimate/