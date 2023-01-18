Вышедшие на замерзший Каспий ради фото актаусцы проваливаются под лед (видео)

Жители Актау гуляют на замерзшем Каспии. Кадр из видео: instagram.com/azamat_sarsenbayev

Низкая температура воздуха стала причиной обледенения побережья Каспийского моря. И поскольку это случается нечасто, жители Актау выходят на лед, чтобы сделать красивые фото- и видеокадры, даже если это может обернуться угрозой для жизни, передает корреспондент NUR.KZ.

Льдом покрылись несколько метров водной поверхности моря. Однако это не останавливает актаусцев, спешащих запечатлеть красоту необычного природного явления.

Только не везде лед достаточно промерз, чтобы выдержать человека. Поэтому в социальных сетях появляются видео, где люди проваливаются в воду.

К примеру, на одном из кадров, размещенных в соцсетях, можно увидеть, как мужчина по пояс провалился под лед. К счастью, люди, стоявшие рядом, помогли ему выбраться из воды.

Внимание: на видео присутствует ненормативная лексика!

Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев также показал на своей странице в Instagram покрытый льдом Каспий.

"Аномальные холода в этом году сковали берег Каспийского моря толстенным слоем льда", – написал он к видео.

ДЧС Мангистауской области на своей официальной странице в Instagram напоминают о соблюдении мер безопасности для предотвращения чрезвычайных ситуаций на льду:

не ступать на плохо застывший лед;

не собираться на поверхности льда группой;

не приближаться к трещинам, бороздам во льду;

не выходить на лед ночью и при плохой видимости.

По данным сайта "Казгидромет", в Актау сегодня ожидается от 2 до 4 градусов выше нуля. Скорость ветра прогнозируется на уровне 7-12 м/с.

Ранее мы писали, что в Кыргызстане из-за аномальных холодов замерзло "горячее озеро" Иссык-Куль. Температура воздуха на севере страны опустилась до минус 30 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005741-kaspiy-obledenel-aktaustsy-vyshli-po-nemu-progulyatsya-riskuya-zhiznyu-video/