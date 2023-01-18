Какую погоду пообещали синоптики жителям казахстанских мегаполисов

Зима. Иллюстративное фото: pexels.com

В Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 18 января, прогнозируется солнечный день без осадков. Такие данные приводятся на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня осадков не ожидается. Днем температура воздуха будет сохраняться на уровне -13...-15 градусов, а ночью – опустится до -25...-27 градусов. Скорость ветра составит 2-7 м/с.

В Алматы будет ясно. Столбики термометров покажут -5...-7 градусов днем и -15...-17 градусов – ночью. При этом в мегаполисе ожидается практически безветренная погода – 0-5 м/с.

В Шымкенте в среду прогнозируется солнечный день. Днем в городе будет наблюдаться температура воздуха в районе -1...+1 градуса, ночью же ожидается похолодание до -10...-12 градусов. Скорость ветра будет находиться на уровне 3-8 м/с.

При этом ранее сообщалось о том, что в ближайшие дни на большей части Казахстана сохранится погода без осадков.

Так, штормовое предупреждение на сегодня было объявлено лишь в двух регионах страны – в Кызылординской и Туркестанской областях.

В Кызылординской области сегодня ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. На юге Туркестанской области ожидается туман. В горных районах – низовая метель. Ветер восточный, в горных районах до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005732-pogoda-bez-osadkov-ozhidaetsya-v-sredu-v-treh-krupneyshih-gorodah-kazahstana/