Погода без осадков сохранится на большей части Казахстана в ближайшие дни

Медео. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На большей части Казахстана в ближайшие несколько дней сохранится погода без осадков. Снег и низовая метель ожидаются лишь в ряде областей страны, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В период с 17 по 19 января на большей части страны осадков не ожидается.

"Под влиянием обширного Северо-западного антициклона практически по всей территории страны сохранится погода без осадков, лишь на востоке, северо-востоке Казахстана ожидаются снег и низовая метель", - гласит сообщение.

Отмечается, что малоподвижный антициклон и арктические воздушные массы не вызовут резких изменений в температурном фоне: морозы все еще сохранятся.

Согласно информации на сайте Британской энциклопедии, циклон - крупная система ветров, которая циркулирует вокруг центра низкого атмосферного давления против часовой стрелки к северу от экватора и по часовой стрелке к югу от экватора.

Антициклон - тоже крупная система ветров, вращающаяся вокруг центра высокого атмосферного давления по часовой стрелке в Северном полушарии и против часовой стрелки в Южном.

Циклонические ветры перемещаются почти по всем регионам планеты, кроме экваториального пояса, и обычно связаны с выпадением осадков (дождь, снег).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005488-pogoda-bez-osadkov-sohranitsya-na-bolshey-chasti-kazahstana-v-blizhayshie-dni/