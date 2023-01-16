Погода без осадков сохранится на большей части Казахстана в ближайшие дни
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На большей части Казахстана в ближайшие несколько дней сохранится погода без осадков. Снег и низовая метель ожидаются лишь в ряде областей страны, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
В период с 17 по 19 января на большей части страны осадков не ожидается.
"Под влиянием обширного Северо-западного антициклона практически по всей территории страны сохранится погода без осадков, лишь на востоке, северо-востоке Казахстана ожидаются снег и низовая метель", - гласит сообщение.
Отмечается, что малоподвижный антициклон и арктические воздушные массы не вызовут резких изменений в температурном фоне: морозы все еще сохранятся.
Согласно информации на сайте Британской энциклопедии, циклон - крупная система ветров, которая циркулирует вокруг центра низкого атмосферного давления против часовой стрелки к северу от экватора и по часовой стрелке к югу от экватора.
Антициклон - тоже крупная система ветров, вращающаяся вокруг центра высокого атмосферного давления по часовой стрелке в Северном полушарии и против часовой стрелки в Южном.
Циклонические ветры перемещаются почти по всем регионам планеты, кроме экваториального пояса, и обычно связаны с выпадением осадков (дождь, снег).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005488-pogoda-bez-osadkov-sohranitsya-na-bolshey-chasti-kazahstana-v-blizhayshie-dni/