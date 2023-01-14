Сильный мороз ожидается в трех регионах Казахстана

Зима. Иллюстративное фото: pexels.com

Штормовое предупреждение на 15 января объявлено в ряде областей Казахстана, а в трех регионах ожидается сильный мороз. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

Днем в воскресенье на севере и юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер на севере, юге, востоке региона, порывы 15-20 м/с.

15 января на юго-востоке Мангистауской области синоптики прогнозируют пыльную бурю. Ветер на западе и юго-востоке региона 15-20 м/с.

В воскресенье на севере и востоке Акмолинской области возможны низовая метель и ветер, порывы 15-20 м/с.

15 января ночью на западе, севере, днем на севере Абайской области ожидается низовая метель. Ветер на севере, западе и в центре региона 15-20, ночью порывы 23 м/с.

На севере и востоке Восточно-Казахстанской области возможна низовая метель, ветер на севере региона 15-20 м/с.

В воскресенье на западе и юге Павлодарской области специалисты прогнозируют низовую метель и ветер, порывы 15-20 м/с.

Кроме того, по данным "Казгидромета", 15 января на большую часть территории Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние обширный антициклон, с которым сохранится погода без осадков.

На востоке, севере и в центре страны в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов может быть снег, усилится ветер с низовой метелью. На юге республики - туман.

Ночью на севере и в горных районах Жетысуской области сохраняется очень сильный мороз в 31-36 градусов, в Алматинской и Жамбылской областях - сильный мороз в 30-32 градуса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005359-silnyy-moroz-ozhidaetsya-v-treh-regionah-kazahstana/