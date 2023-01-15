Спасатели Алматинской области обратились к жителям региона

Снег. Иллюстративное фото: Andrej Trnkoczy/Getty Images

Департамент по ЧС Алматинской области обратился к жителям региона в связи с угрозой схода снежных и ледяных масс, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства

Данная угроза появилась в связи с выпадением большого количества осадков в виде снега и резких потеплений.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области рекомендует гражданам соблюдать осторожность и по возможности, не подходить близко к стенам зданий.

"При выходе из зданий следует обращать внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, обходить места возможного их обрушения. Особое внимание важно уделить безопасности детей. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться", - советуют спасатели.

Шум может указывать на сход снега или ледяной глыбы, поэтому гражданам советуют как можно быстрее отойти на безопасное расстояние.

Также спасатели не советуют оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега.

Напомним, ранее с похожими предупреждениями обратились к жителям Астаны и Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005409-spasateli-almatinskoy-oblasti-obratilis-k-zhitelyam-regiona/