Астанчан предупредили об угрозе падения сосулек

Сосульки на здании. Иллюстративное фото: pexels.com

Специалисты ДЧС Астаны призвали астанчан быть осторожными и обращать внимание на скопление снега и наледи при выходе из зданий, передает официальный сайт городского акимата.

Спасатели отметили, что в связи с выпадением большого количества осадков в виде снега и резкого потепления в Астане появилась угроза схода снежных и ледяных масс.

Поэтому специалисты призвали жителей столицы соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к стенам зданий, а при выходе из них обращать внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, обходить места возможного их обрушения.

Особое внимание спасатели рекомендовали уделить безопасности детей.

"Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум - нельзя останавливаться.

Возможно, это сход снега или ледяной глыбы, поэтому лучше как можно быстрее отбежать на безопасное расстояние", - советуют в ДЧС.

Также здесь добавляют, что не следует оставлять автомобили возле зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и навис снег.

Напомним, ранее похожее предупреждение сделали жителям Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005366-astanchan-predupredili-ob-ugroze-padeniya-sosulek/