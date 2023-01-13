Алматинцев предупредили о сосульках на крышах зданий

Сосульки. Иллюстративное фото: Kirill Kudryavtsev/Getty Images

Об опасности сосулек на крышах зданий предупредил алматинцев акимат города, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в администрации города, по Алматы наблюдается накопление наледи и сосулек на крышах многоквартирных жилых домов.

Горожан призвали в случае обнаружении данных наледей и сосулек обращаться в обслуживающий орган управления (ОСИ, КСК, ТОО) для своевременной очистки и предотвращения травмоопасных случаев.

"В целях безопасности не рекомендуется стоять под карнизом, балконом и другими объектами, с которых возможен сход снега или где висят сосульки, необходимо обходить места, обнесенные предупредительной лентой", - предупредили в акимате.

Если обслуживающий орган управления не реагирует на обращения должным образом, в ведомстве призвали обращаться в КГУ "Управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы" по номеру: +7 (727) 225-14-31.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005238-almatintsev-predupredili-o-sosulkah-na-kryshah-zdaniy/