Потепление ожидается в трех крупнейших городах Казахстана

Иней. Иллюстративное фото: pexels.com

Какой будет погода в крупнейших мегаполисах Казахстана в субботу, 14 января, рассказали синоптики. При этом стало известно, что ожидается незначительное потепление по сравнению с пятницей. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В Астане 14 января возможен снег. Температура воздуха днем будет в районе -12...-14 градусов, а сутками ранее была -15...-17 градусов. Скорость ветра: 9-14 метров в секунду.

В Алматы в субботу специалисты прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается. Дневная температура воздуха в районе -11...-13 градусов, при этом 13 января было -13...-15 градусов. Скорость ветра: 0-5 метров в секунду.

В Шымкенте синоптики обещают солнечную погоду без осадков. Днем температура воздуха ожидается в районе -8...-10 градусов, при этом в пятницу прогнозировали -10...-12 градусов. Скорость ветра: 3-8 метров в секунду.

Напомним, ранее стало известно, что морозы спадут в нескольких регионах Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005310-poteplenie-ozhidaetsya-v-treh-krupneyshih-gorodah-kazahstana/