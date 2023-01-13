Морозы спадут в нескольких регионах Казахстана в ближайшие дни

Снег. Иллюстративное фото: MilosStankovic / Getty Images

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня, 14-16 января. В некоторых регионах страны ожидается потепление, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По заявлениям синоптиков, обширный антициклон распространит свое влияние на большую часть территории Казахстана, ожидается погода без осадков.

Лишь в северной и восточной частях республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, прогнозируется неустойчивый характер погоды со снегом и низовой метелью.

Небольшое повышение температуры воздуха ночью прогнозируется:

на западе страны — от -9...-19°С до -5...-17°С;

на юге — от -15...-25°С до -13...-21°С;

на юго-востоке — от -20...-38°С до -15...-26°С.

В то же время основной фон температуры воздуха ночью ожидается:

на северо-западе — -13...-28°С;

на севере — -10...-23°С;

в центре — -17...-28°С;

на востоке — -18...-32°С.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005245-morozy-spadut-v-neskolkih-regionah-kazahstana-v-blizhayshie-dni/