Вид Аральского моря из космоса расстроил пользователей Сети

Кадр из видео: t.me/oleg_mks

Космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев показал на видео, как сейчас выглядит Аральское море. Он поделился роликом, снятым из космоса.

Видео опубликовано в Telegram-канале космонавта.

"Пролетаем Аральское море… Вернее то, что от него осталось", - написал Артемьев.

Состояние водоема расстроило некоторых подписчиков космонавта.

"От этого моря уже ни чего не осталось", "С каждым годом мелеет все больше и больше. Для его спасения со стороны Казахстана власти возвели дамбу, чтобы хоть как-то наполнить частичку моря со своей стороны. Получилось озеро", "Читала, что на обмелевшем участке Арала найдены остатки древнего города. Это вселяет надежду на цикличность полноводья Арала. Может быть когда-то опять будет море", - писали они.

Напомним, что в апреле Олег Артемьев делился несколькими снимками Аральского моря, сделанными из космоса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973056-vid-aralskogo-morya-iz-kosmosa-rasstroil-polzovateley-seti/