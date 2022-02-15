"Привет, Казахстан": космонавт заснял Каспийское море из космоса (видео)

Каспийское море. Кадр из видео: instagram.com/olegmks

Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев разместил в соцсетях видео, на котором показано Каспийское море с околоземной орбиты, передает NUR.KZ.

Ролик с видами на Каспий Артемьев опубликовал на своей официальной странице в Instagram, на которую подписаны более 420 тыс. человек.

На видео космонавт показал момент, на котором МКС пролетает над Каспийским морем, а также передал привет нашей стране.

"Привет, Казахстан! Узнали город, который мы пролетаем?" - спросил у подписчиков Артемьев.

Комментаторы оставили восторженные отзывы под его публикацией.

"Ваши видео завораживают! Спасибо огромное"; "Как красиво"; "Актау смотрит на вас"; "Фантастика!" - высказались подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956191-privet-kazahstan-kosmonavt-zasnyal-kaspiyskoe-more-iz-kosmosa-video/