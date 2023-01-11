Задержку более чем 20 рейсов объяснили в аэропорту Астаны

Аэропорт Астаны. Иллюстративное фото: пресс-служба аэропорта

В среду, 11 января, в аэропорту Астаны задержали несколько рейсов на вылет и прилет. В пресс-службе воздушной гавани корреспонденту NUR.KZ назвали причины задержки рейсов.

Согласно онлайн-табло на официальном сайте столичного аэропорта, задерживаются рейсы, вылетающие из Астаны в Алматы, Туркестан, Шымкент, Тараз и Усть-Каменогорск.

Задержаны также и международные и внутренние рейсы на прилет. Так, с опозданием прибудут самолеты из Санкт-Петербурга, Москвы, Антальи и ряда казахстанских городов, в том числе из Алматы, Шымкента, Туркестана, Атырау, Актобе.

Онлайн-табло. Скриншот: nn-airport.kz

Онлайн-табло. Скриншот: nn-airport.kz

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, причина задержки рейсов - позднее прибытие воздушного судна. Сама авиагавань работает в штатном режиме.

"В аэропорту постоянно ведутся работы по очистке снега, в том числе на взлетно-посадочной полосе. Актуальную информацию просим узнавать в call-центрах авиакомпаний, а также в справочной аэропорта вылета и прилета", — напомнили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, сегодня в Астане ожидается выпадение снега, а столбики термометров опустятся до -26...-28 градусов. Сильные морозы и непогода ожидаются не только в столице, но и других областях страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004926-zaderzhku-bolee-chem-20-reysov-obyasnili-v-aeroportu-astany/