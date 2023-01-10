Названа причина утреннего сбоя в работе интернета в Алматы

Модем. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жители Алматы пожаловались на сбои в работе интернета - проблемы наблюдались утром во вторник, 10 января. Пользователи не могли получить доступ к Сети.

Алматинцы столкнулись со сбоями в интернете около 11:30 10 января. Пользователи отмечали, что проблемы длились около получаса - периодически исчезал доступ к Сети.

Как рассказали корреспондентам Zakon.kz в АО "Государственная техническая служба", сегодня в ходе проводимых работ АО "Казахтелеком" центре обработки данных Алматы в 10:55 зафиксировано кратковременное пропадание на активном оборудовании по причине сбоя электроэнергии.

Был совершен перезапуск, после оборудование работало в штатном режиме.

Напомним, в декабре в Минцифры рассказали, сколько денег потребуется для обеспечения казахстанцев качественным интернетом. Также в ведомстве сообщали, какие санкции применяют к операторам за предоставление некачественных услуг связи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004830-almatintsy-pozhalovalis-na-problemy-s-internetom/