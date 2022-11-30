Девочки справились лучше: в Миннауки проанализировали результаты ЕНТ в 2022 году
Опубликовано:
Специалисты Национального центра тестирования сделали подробный анализ результатов тестирования основного ЕНТ в 2022 году, а также выяснили, какой предмет казахстанские выпускники школ сдали лучше всего, сообщается в официальном Facebook-аккаунте Министерства науки и высшего образования.
"Национальный центр тестирования МНВО РК сделал подробный тематический анализ результатов основного ЕНТ-2022. Анализ результатов главного экзамена проведен в разрезе школ, сел, районов, областей страны. Также специалисты НЦТ определили количество и процент правильных ответов тестируемых по гендерному признаку, языку сдачи и предметам ЕНТ", - гласит публикация.
Известно, что в марте в целях повышения качества подготовки к тестированию НЦТ ввел индивидуальный тематический анализ результатов тестирования.
Это позволяло выпускникам после завершения экзамена ознакомиться не только с правильными и неправильными ответами, но и с расширенным анализом результатов ЕНТ. Анализ сохранялся в личном кабинете тестируемого.
"Такой же анализ по результатам основного ЕНТ Национальным центром тестирования сделан в разрезе школы по конкретным предметам, так и в разрезе района, области и республики в целом", - сказал директор НЦТ Руслан Емелбаев.
Он рассказал, что процент правильных ответов по стране составляет 58%. Лучше всего дети сдали предмет "Грамотность чтения", ответив правильно на 82% вопросов. Дальше идут:
- "Казахский язык" – 64% правильных ответов;
- "Казахская литература" – 60%;
- "Физика" - 40%;
- "Химия" - 38%.
Согласно анализу по гендерному признаку, у девочек результаты лучше (59%), чем у мальчиков (57%).
При этом у городских детей показатели выше на 3%, чем у сельских их сверстников. Наибольший разрыв - в Костанайской области: результаты городских детей - 61%, у сельских - 56%.
Наименьший разрыв - в Кызылординской области. У городских детей – 63,8%, а у сельских – 63,4%.
"В разрезе по языку сдачи тестирования также виден небольшой разрыв в 0,4% в пользу казахоязычных абитуриентов", – сказал Емелбаев.
Помимо этого был сделан анализ по темам каждого предмета на ЕНТ.
К примеру, в разрезе гендерного признака девочки сдали лучше мальчиков "Математику", показав результат в 55%. Тогда как у мальчиков - 47%. По языку обучения: на русском - 51%, на казахском - 49%.
Хуже всего выпускники сдали предмет "Тригонометрические уравнения", где доля правильных ответов составила 35%.
Спортом можно не только заниматься, но и интересоваться. Будьте в курсе новостей с Telegram-каналом СпортNUR.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999562-devochki-spravilis-luchshe-v-minnauki-proanalizirovali-rezultaty-ent-v-2022-godu/