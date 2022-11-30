Девочки справились лучше: в Миннауки проанализировали результаты ЕНТ в 2022 году

Экзамен. Иллюстративное фото: pexels.com

Специалисты Национального центра тестирования сделали подробный анализ результатов тестирования основного ЕНТ в 2022 году, а также выяснили, какой предмет казахстанские выпускники школ сдали лучше всего, сообщается в официальном Facebook-аккаунте Министерства науки и высшего образования.

"Национальный центр тестирования МНВО РК сделал подробный тематический анализ результатов основного ЕНТ-2022. Анализ результатов главного экзамена проведен в разрезе школ, сел, районов, областей страны. Также специалисты НЦТ определили количество и процент правильных ответов тестируемых по гендерному признаку, языку сдачи и предметам ЕНТ", - гласит публикация.

Известно, что в марте в целях повышения качества подготовки к тестированию НЦТ ввел индивидуальный тематический анализ результатов тестирования.

Это позволяло выпускникам после завершения экзамена ознакомиться не только с правильными и неправильными ответами, но и с расширенным анализом результатов ЕНТ. Анализ сохранялся в личном кабинете тестируемого.

"Такой же анализ по результатам основного ЕНТ Национальным центром тестирования сделан в разрезе школы по конкретным предметам, так и в разрезе района, области и республики в целом", - сказал директор НЦТ Руслан Емелбаев.

Он рассказал, что процент правильных ответов по стране составляет 58%. Лучше всего дети сдали предмет "Грамотность чтения", ответив правильно на 82% вопросов. Дальше идут:

"Казахский язык" – 64% правильных ответов;

"Казахская литература" – 60%;

"Физика" - 40%;

"Химия" - 38%.

Согласно анализу по гендерному признаку, у девочек результаты лучше (59%), чем у мальчиков (57%).

При этом у городских детей показатели выше на 3%, чем у сельских их сверстников. Наибольший разрыв - в Костанайской области: результаты городских детей - 61%, у сельских - 56%.

Наименьший разрыв - в Кызылординской области. У городских детей – 63,8%, а у сельских – 63,4%.

"В разрезе по языку сдачи тестирования также виден небольшой разрыв в 0,4% в пользу казахоязычных абитуриентов", – сказал Емелбаев.

Помимо этого был сделан анализ по темам каждого предмета на ЕНТ.

К примеру, в разрезе гендерного признака девочки сдали лучше мальчиков "Математику", показав результат в 55%. Тогда как у мальчиков - 47%. По языку обучения: на русском - 51%, на казахском - 49%.

Хуже всего выпускники сдали предмет "Тригонометрические уравнения", где доля правильных ответов составила 35%.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999562-devochki-spravilis-luchshe-v-minnauki-proanalizirovali-rezultaty-ent-v-2022-godu/