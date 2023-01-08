Похолодание прогнозируют синоптики в ряде областей Казахстана

Деревья в снегу. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На большей части Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение. В регионах ожидаются резкое понижение температуры воздуха, осадки в виде снега, а также метель, об этом сообщается на сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, завтра, 9 января, в Астане и Акмолинской области ожидается гололед, а также сильный ветер, местами порывы до 15-20 м/с.

Между тем местами в Туркестанской области ожидается сильный снег. В регионе прогнозируют понижение температуры воздуха ночью до 5-10, на севере, в горных районах области до 15 градусов мороза. На юге, в горных и предгорных районах области туман, гололед, метель. Ветер северо-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области ветер порывами до 15-20 м/с.

В Шымкенте завтра также возможен снег.

В Мангистауской области завтра синоптики прогнозируют сильный мороз – до 15-20 градусов.

В Восточно-Казахстанской области, по данным метеорологов, в понедельник возможны сильные осадки, преимущественно в виде снега, а также метель, гололед. На юге, в центре области ожидается туман. Местами будет дуть сильный ветер.

В Абайской области прогнозируется метель, туман, гололед и сильный ветер – местами порывы до 15-20 м/с.

По прогнозам синоптиков, 9 января ночью и утром на северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

В Кызылординской области также синоптики обещают понижение температуры воздуха до 9-14 градусов, на севере области – до 18 градусов мороза.

В Павлодарской области завтра ожидается низовая метель и сильный ветер, местами порывы до 23-28 м/с.

В Карагандинской области прогнозируется низовая метель, туман, гололед, порывы ветра местами могут достигать 23 м/с.

В Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), впоследствии возможен гололед, местами туман и низовая метель. 10 января на юге области, в горных районах возможен сильный снег.

В центре Улытауской области возможен туман, также прогнозируется сильный ветер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004554-poholodanie-prognoziruyut-sinoptiki-v-ryade-oblastey-kazahstana/