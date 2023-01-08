Плюсовая температура ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте

Парень на улице зимой. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В крупнейших городах Казахстана сегодня, 8 января, ожидается плюсовая температура. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня прогнозируют переменную облачность, временами возможен снег. Температура воздуха ожидается в пределах от 0 до 2 градусов тепла. Ночью возможен сильный ветер, порывами от 15 до 20 м/с.

По данным синоптиков, алматинцев сегодня ждет солнечный день. В южной столице пообещали температуру от 5 до 7 градусов выше нуля. Скорость ветра прогнозируется на уровне 0-5 м/с.

Жителей Шымкента также сегодня ожидает плюсовая температура – столбики термометров будут колебаться в пределах 8-10 градусов выше нуля, однако возможны осадки в виде дождя. Скорость ветра в мегаполисе будет достигать 8-13 м/с, местами до 23 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004517-plyusovaya-temperatura-ozhidaetsya-v-astane-almaty-i-shymkente/