Снег, метель и гололед: жителей Казахстана предупредили о непогоде

Люди в парке. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Почти по всей территории Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение – в регионах ожидаются метели, снег и гололед. Об этом сообщается на официальном сайте "Казгидромета".

Так, по данным синоптиков, завтра, 8 января, в Туркестанской области и горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на юго-западе, севере области, в горных районах порывы – 15-20, местами 23-28 м/с.

В Мангистауской и Кызылординской областях ночью ожидается гололед. Ветер юго-западный, западный порывы до 15-20 м/с, местами до 23 м/с.

На большей части Улытауской области завтра ожидаются метель и гололед. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке области порывы до 15-20 м/с, временами порывы 23-28 м/с.

По прогнозам синоптиков, в Акмолинской области завтра ночью возможен снег, днем – осадки (преимущественно снег). Временами метель, днем гололед. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный ночью на юге, востоке области порывы до 15-20 м/с, местами до 25 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидается метель. Ветер северо-западный, на юге, востоке области порывы до 15-20 м/с.

В Астане 8 января ожидается метель, днем гололед. Ветер южный, юго-западный, порывы до 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается сильный ветер.

В Павлодарской области завтра синоптики прогнозируют осадки (снег, дождь). На севере и западе области – метель. Днем на юге, в центре области возможен гололед. Ветер южный, ночью на юге, западе области, днем на большей части области порывы 15-20, на севере области до 23 м/с.

В Актюбинской области, по данным синоптиков, ожидается сильный снег. Ночью на севере, востоке области ожидается низовая метель, на юге области – гололед. Ветер северо-западный ночью до 15-20, на юге области порывы до 23 м/с.

8 января на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель. Ветер северо-западный, северный порывы до 15-20, местами 25 м/с.

В Восточно-Казахстанской и Абайской областях ожидаются метель, гололед и сильный ветер.

В Костанайской области завтра синоптики прогнозируют снег, на севере, востоке области – сильный снег и метель. Ветер северо-восточный на севере, востоке области 15-20, порывы 25 м/с.

В Карагандинской области местами возможны метель, туман, гололед и сильный ветер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004514-sneg-metel-i-gololed-zhiteley-kazahstana-predupredili-o-nepogode/