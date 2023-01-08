Движение 11 пригородных автобусов приостановили в Астане

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В Астане из-за плохих погодных условий приостановили движение нескольких пригородных маршрутов, об этом сообщается на официальной странице "City Transportation Systems" в Instagram.

"В связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 305, 308, 309, 310, 311, 312, 315, 316, 317, 318, 327", – говорится в сообщении "City Transportation Systems".

Все остальные пригородные маршруты на линии.

Пассажирам порекомендовали следить за сообщениями городской транспортной системы.

Напомним, в столице сегодня объявлено штормовое предупреждение – по прогнозам синоптиков, в Астане сегодня возможна метель, днем – гололед. Ветер южный, юго-западный, порывы до 15-20 м/с. При этом, температура воздуха днем – 2 градуса выше нуля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004540-dvizhenie-11-prigorodnyh-avtobusov-priostanovili-v-astane/