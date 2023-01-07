Три лавины самопроизвольно сошли в ВКО (видео, фото)

Лавина. Иллюстративное фото: Dougberry/ Getty Images

Сегодня в Восточно-Казахстанской области сошли сразу три лавины. Всего спустилось более 7 тыс. кубических метров снега. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте регионального ДЧС.

Сообщается, что, по информации ГУ "Казселезащита", 7 января в 07:30 на 36-м и 37-м километрах автодороги местного значения "Алтай – Богатырево" самопроизвольно сошли лавины общим объемом 3500 кубических метров.

Кроме того, в 09:50 на 27-м километре автодороги "Алтай – Путинцево" сошла лавина объемом 3700 кубических метров.

"Участки дорог были закрыты. Жертв и разрушений нет. Дорога на данный момент расчищается силами дорожных служб", – сообщили в ДЧС.

При этом, в Департаменте по чрезвычайным ситуациям ВКО попросили граждан и туристов не выходить на заснеженные склоны и не проезжать вблизи горных участков из-за возможного провоцирования схода снежных лавин.

Также важно соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.

"В регионе несколько дней сохраняется лавинная опасность, об этом спасатели информируют население уже несколько дней. При чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру "112", – подчеркнули представители ведомства.

Добавим, что лавина, как пишет сайт Naturae.ru, – это огромная масса снега, несущаяся со склонов гор. Обладая высокой мощью, данное природное явление способно наносить серьезные разрушения, порой даже уничтожая здания, располагающиеся у подножия гор. Хотя куда опаснее данное явление для альпинистов, лыжников и других людей, находящихся на склоне горы во время снежной лавины.

Как действовать во время схода лавины?

Если вдруг вы оказались в горах во время схода лавины, следует предпринять несколько важных шагов, которые могут спасти жизнь. О них сообщает ДЧС ВКО на своем официальном сайте.

Действия во время лавины:

постарайтесь укрыться за скалой, деревом, лечь на землю, защитить руками голову, дышать через одежду;

попав в лавину, делайте плавательные движения, чтобы удержаться на поверхности;

при погружении в снег, подтяните колени к животу, подождите прекращения движения лавины, определите верх-низ и попытайтесь выбраться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2004509-tri-laviny-samoproizvolno-soshli-v-vko-video-foto/