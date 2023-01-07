МВД обратилось к казахстанцам (видео)

Полицейский. Иллюстративное фото: ДП СКО

Министерство внутренних дел обратилось к казахстанцам из-за плохой погоды. В ведомстве призвали водителей не выезжать на закрытую трассу и соблюдать правила дорожного движения. Обращение МВД опубликовано на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев заявил, что в эти дни для обеспечения безопасности полицейскими принимаются меры по недопущению выезда автотранспорта на опасные участки дорог. Однако многие игнорируют предупреждения о непогоде.

"Уважаемые граждане! Как вы знаете, погода начала портиться с Нового года. Самые сложные дни выпали на 3 и 4 января, был снег, сильный ветер, метель, нулевая видимость. В 9 регионах страны на 79 участках автодорог республиканского и областного значения были введены ограничения движения транспортных средств. В этих условиях полицией с аварийно-спасательными службами и дорожными службами для обеспечения безопасности принимаются меры по недопущению выезда автотранспорта на опасные участки дорог.

Вместе с тем отдельные водители, игнорируя ограничения движения на блокпостах полиции, выезжают в непогоду на опасные участки, создавая угрозу жизни и здоровью себе и своим пассажирам. В большинстве случаев их транспорт застревает в снежных переметах и для их спасения полицейским и работникам ЧС приходится идти на риск и затрачивать ресурсы.

Многие водители не понимают всю серьезность, особенно то, что они несут ответственность не только за себя, но и за пассажиров", – заявил Кайсар Султанбаев.

Так, по данным МВД, 4 и 5 января в районе Балхаша Карагандинской области на закрытом в связи с ухудшением погоды участке автодороги собралось 1,5 тысячи человек на более чем 400 автомобилях. В то же время на этом же участке 5 авто с высокой проходимостью забуксовали в сугробах и вернулись обратно.

"Несмотря на это, отдельные водители на законные требования сотрудников полиции и акимата вели себя агрессивно и грубо, допускали оскорбления вплоть до применения силы", – отметили в МВД.

В министерстве уточнили, что в отношении водителя Hyundai Creta, пытавшегося проехать через обочину, за невыполнение требований сотрудников полиции был составлен протокол по статье 667 Административного кодекса. Сейчас дело направлено в административный суд.

Аналогичный случай произошел 4 января на автодороге Омск – Майкапчагай в районе сел Богас Абайской области, где за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции и выезд на закрытый опасный участок в отношении двух водителей транспортных средств марки Lada 21703 и Toyota Avalon были составлены протоколы по статье 667 КоАП.

"Необходимо отметить, что при ухудшении погодных условий ситуация на автодорогах заблаговременно доводится до населения посредством sms-рассылок, через интернет-каналы и телерадиовещания.

И последнее, хотелось бы напомнить об установленной административной ответственности к водителям транспортных средств в случаях неповиновения законным требованиям полиции, перекрывающим выезд на трассы, в виде штрафа 30 МРП (103 500 тенге) вплоть до административного ареста до 15 суток", – отметил Кайсар Султанбаев.

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий в большинстве областей Казахстана – по данным метеоспециалистов, местами по стране сегодня ожидаются снег, метель и сильный ветер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004492-mvd-obratilos-k-kazahstantsam-video/