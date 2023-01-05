Пропавшего 1 января мужчину нашли в Атырауской области
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В Атырауской области найден пропавший 1 января житель села Коптогай. Его местонахождение было установлено вечером 4 января. Об этом сообщается на официальной странице ДЧС региона в Instagram.
В ведомстве рассказали, что 4 января в пять часов вечера спасателями и полицейскими найден пропавший житель Коптогая 1972 года рождения. Его обнаружили в соседнем селе Шортанбай, расположенном в 3 км от Коптогайского сельского округа Курмангазинского района.
Мужчина не нуждался в медицинской помощи. Состояние здоровья стабильное.
Напомним, ранее сообщалось, что житель села Коптогай 1 января 2023 года вышел из дома и не вернулся. Его поисками занимались сотрудники ДЧС Атырауской области, полицейские, местные жители и волонтеры.
А в Шымкенте 30 декабря 2022 года пропала 15-летняя девочка. Пока известно, что ее ищут.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004229-propavshego-1-yanvarya-muzhchinu-nashli-v-atyrauskoy-oblasti/