Мужчина вышел из дома 1 января и пропал в Атырауской области

Поиски пропавшего. Фото: instagram.com/atyrau_tjd

50-летний житель села Коптогай 1 января 2023 года вышел из дома и не вернулся. В настоящее время его поисками занимаются спасатели, полицейские, волонтеры. Об этом сообщается на официальной странице ДЧС Атырауской области в Instagram.

По данным ведомства, в Атырауской области ведутся поиски мужчины 1972 года рождения, который вышел из дома в селе Коптогай Курмангазинского района 1 января в неизвестном направлении и не вернулся.

"Поиски проводятся силами и средствами ДЧС Атырауской области, сотрудниками районного отдела полиции, местных исполнительных органов, местных жителей и волонтеров", - сообщили спасатели.

Всего в поисковых работах задействованы 25 человек и 5 единиц техники.

Напомним, ранее также стало известно, что в Шымкенте 30 декабря вышла из дома и бесследно исчезла 15-летняя девочка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004133-muzhchina-vyshel-iz-doma-1-yanvarya-i-propal-v-atyrauskoy-oblasti/