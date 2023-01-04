15-летняя девочка пропала перед Новым годом в Шымкенте

Анель Сагидуллаева. Фото: ДП Шымкента

Днем 30 декабря 15-летняя Анель Сагидуллаева вышла из дома и пропала в Шымкенте. Поисками девочки занимаются полицейские, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского ДП.

По данным правоохранителей, Анель Сагидуллаева вышла из дома около трех часов дня 30 декабря и не вернулась.

Ее приметы: рост 160-165 см, среднее телосложение, длинные темные волосы. Была одета в серо-черную куртку и черные спортивные брюки.

В поисках и установлении местонахождения 15-летней пропавшей задействован личный состав ДП Шымкента.

"Всех, кто владеет какой-либо информацией или видел девочку, просим сообщить в полицию по телефону 102", - обратились в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Шымкенте более 600 домов остались без газа из-за водителя авто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004089-15-letnyaya-devochka-propala-pered-novym-godom-v-shymkente/