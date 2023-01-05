Сильный ветер прогнозируется в четверг в одном из трех мегаполисов Казахстана

Ветер. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, 5 января, в казахстанской столице объявлено штормовое предупреждение, а в Шымкенте прогнозируется очень теплый день. Такие данные опубликованы на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане в четверг временами ожидается метель, но возможны и прояснения погоды. Днем температура воздуха будет находиться на отметке в -1…+1 градус, а к ночи опустится до -2…-4 градусов. Тем не менее, жителей столицы предупредили о сильном ветре – 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с.

Алматинцев ждет ясный день с небольшой переменной облачностью. В дневное время в городе будет наблюдаться +2…+4 градуса, а ночью – до -1…-3 градусов. Скорость ветра прогнозируется на уровне 2-7 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается теплый и солнечный день с переменной облачностью. Днем столбики термометров покажут +10…+12 градусов, а ночью – опустятся до +5…+7 градусов. Скорость ветра в мегаполисе будет достигать 8-13 м/с.

Добавим также, что на сегодняшний день штормовые предупреждения были объявлены в Абайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Улытауской, Туркестанской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской, Жамбылской, Алматинской и Павлодарской областях, а также в городе Астане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004173-silnyy-veter-prognoziruetsya-v-chetverg-v-odnom-iz-treh-megapolisov-kazahstana/