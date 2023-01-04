Кататься на коньках на реке Акбулак запретили из-за потепления в Астане

Каток на реке Акбула. Кадр из видео: instagram.com/tjd_astana

ДЧС города Астаны на своей официальной странице в Instagram предупредил жителей и гостей столицы об опасности катания на коньках вдоль спортивного комплекса "Барыс" на реке Акбулак.

Спасатели запретили кататься на коньках из-за потепления и таяния льда.

"В связи с резкими изменениями погодных условий, потеплением и таянием льда, запрещается кататься на коньках вдоль спортивного комплекса "Барыс" на реке Акбулак Алматинского района (возле спорткомплекса "Казахстан") для соблюдения требований по безопасности на водоемах", – говорится в сообщении департамента.

В ДЧС попросили астанчан прислушаться к рекомендациям во избежание происшествий.

Согласно информации на сайте Министерства по ЧС РК, признаки тонкого льда: лед имеет молочно-мутный или серый цвет, обычно ноздреватый и пористый. Тонкий лед обрушивается без предупреждающего потрескивания. Также снег, выпавший на только что образовавшийся лед, помимо того, что маскирует полыньи (пространство открытой воды в ледяном покрове реки – прим. ред.), замедляет рост ледяного покрова.

Кроме того, при потрескивании льда или образования в нем трещин следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда, расставив их на ширину плеч.

Правила безопасности поведения на льду:

не разрешайте детям играть на льду без присмотра взрослых;

ни при каких обстоятельствах нельзя выходить на лед в темное время суток и плохой видимости (туман, снег, дождь);

не проверяйте прочность льда ударом ноги. Если после первого удара палкой или другим предметом появляется вода, выходить на такой лед нельзя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004129-katatsya-na-konkah-na-reke-akbulak-zapretili-iz-za-potepleniya-v-astane/