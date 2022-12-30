Какая погода ждет казахстанцев на новогодние праздники

Девушка с елкой. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни - с 31декабря по 2 января. Прогноз погоды на новогодние праздники опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Погоду в Казахстане будет определять Атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты.

На северо-западе, севере, в центре и на востоке страны прогнозируются снегопады, метели, порывистый ветер. А на западе, юге, юго-востоке республики ожидаются осадки в виде дождя и снега, туман и гололед.

1 января на юго-востоке страны ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега.

На западе в ближайшие ночи ожидается небольшое повышение температуры воздуха до -3...+2 градусов, на севере, в центре и на востоке РК, напротив, обещают похолодание до 10-25 градусов мороза. На юге, юго-востоке также ожидается постепенное понижение температуры до -3...-15 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003760-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-novogodnie-prazdniki-v-kazahstane/