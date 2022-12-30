Отключать ненужные приборы в Новый год посоветовали в Минэнерго казахстанцам

Электроприборы. Иллюстративное фото: pexels.com

На брифинге в СЦК главу Минэнерго спросили, испытывает ли энергосистема Казахстана перегрузки в новогодние праздники из-за включения большого количества праздничного освещения, передает корреспондент NUR.KZ.

"Помимо праздников новогодних, система Казахстана испытывает дефицит, который сейчас закрывается перетоками из России. В часы утреннего и вечернего максимума потребление и без этого сегодня большое. Если учитывать длинные праздники и выходные, потребление вырастет", – заявил глава МЭ Болат Акчулаков.

Министра попросили дать рекомендации казахстанцам по использованию электричества в праздники.

"Как рекомендация – быть аккуратными с электроприборами. Во-вторых, какое-то разумное потребление должно быть. Если нет необходимости держать какие-то электрические приборы, наверное, лучше их отключить.

Тем не менее система пока, может, и покрывает то, что потребители в часы максимума потребляют. К сожалению, пока за счет перетоков", – добавил он.

Напомним, также Акчулаков сегодня ответил, как относится к критике Токаева после аварии в Экибастузе.

Отметим, что ранее компания KEGOC заявляла, что в Казахстане был зафиксирован исторический максимум потребления за всю историю казахстанской энергосистемы – 16 459 МВт.

Как обезопасить себя при использовании электроприборов?

Департамент по ЧС города Астаны на своем официальном сайте перечислил главные принципы безопасного использования электроприборов в быту:

не включать в одну розетку одновременно несколько электроприборов;

не пользоваться неисправными электроприборами;

не оставлять электрообогреватели включенными на ночь, а также не сушить на них одежду, держать на расстоянии от штор, кроватей и т.д;

не пользоваться самодельными электроприборами;

не оставлять без присмотра электроприборы (утюг, плойку, фен и т.д.), подключенными к сети, даже если они находятся в выключенном режиме;

нагревательные приборы до их включения устанавливать на подставки из негорючих материалов;

не накрывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;

при эксплуатации электроприборов соблюдать инструкцию по применению;

не использовать электроприборы не по назначению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003783-razumnoe-potreblenie-dolzhno-byt-v-minenergo-prizvali-ekonomit-elektrichestvo-v-novyy-god/